Kayseri'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri\'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kocasinan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaza yapmış halde yakalandı. Yapılan kontrolde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyeti 5 yıl süreyle alındı; araçtaki 2 yaralı hastaneye götürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'dur' ihtarına uymayarak gözden kaybolan sürücü kaza yapmış halde bulundu. Yapılan kontrollerde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak gözden kaybolan A.K., uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde yakalandı. Yapılan kontrollerde A.K.'nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Öte yandan A.K.'nin ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalandığı belirlenirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelCezaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu İşte o isimler ve pay oranları Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları
Bir zamanlar sahada ter döküyordu Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu
00:29
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 05:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei