Kayseri'de eğitim uçağı düştü

3.Sayfa

Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçak düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ