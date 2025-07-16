Kayseri\'de Ekili Arazi Yangını: 6 Dönüm Alan Kül Oldu

100 dekar ekili arazinin yandığı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir arazi yangını daha çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi ile Şiraz Mahallesi arasında gerçekleşti. Yangını gören çiftçiler ise traktörleri ile yangın alanının etrafını sürerek alevlerin büyümesini önledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışmalarına başladı. Olayın yine elektrik trafosundan çıktığı iddia edilirken yaklaşık 6 dönüm ekili arazi kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ