Kayseri'de Esnaf Tartışmasında Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de Esnaf Tartışmasında Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Kayseri\'de Esnaf Tartışmasında Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli tarafından ateş açılan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Esnaf Tartışmasında Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika

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