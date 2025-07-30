Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayserl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 hapis cezası bulunan H.D., Bünyan ilçesinde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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