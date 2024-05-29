Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı

Kayseri\'de Gazeteci Azim Deniz\'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı

Kayseri'de geçtiğimiz 5 Şubat'ta meydana gelen olayda gazeteci Azim Deniz'i evinin önünde silahla vurarak yaralayan A.T., tutuklu yargılanmasına rağmen kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle 3.5 ay sonra serbest bırakıldı. Gazeteci Azim Deniz'in avukatı, bu karara itiraz edeceklerini ve benzer dosyalarda adaletin sağlanmasını istedi.

29.05.2024 15:02
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Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs, serbest bırakıldı.

Kayseri'de geçtiğimiz 5 Şubat'ta meydana gelen olayda; gazeteci Azim Deniz'i evinin önünde silahla vurarak yaralayan A.T., olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu yargılanan şahıs; 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle 3.5 ay sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Azim Deniz'in Avukatı Aykan Mazmanoğlu, müvekkilinin öldürülmesi için planlanmış bir saldırı olduğunu ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirterek; bu olayın hukuk tarihinde nadir görülen bir karar olduğunu ve tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.

Avukat Mazmanoğlu ayrıca, Kayseri'deki meslektaşlarına çağrıda bulunarak, benzer dosyalar için aynı talepte bulunmalarını ve adaletin sağlanmasını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i silahla vurarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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