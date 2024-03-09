Kayseri'de Gürültü Kirliliği Yapan Araçlara Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Gürültü Kirliliği Yapan Araçlara Uygulama Yapıldı

Kayseri\'de Gürültü Kirliliği Yapan Araçlara Uygulama Yapıldı

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi ilçesinde gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 240 şahıs ve 46 araç kontrol edildi ve toplamda 55 bin 49 TL para cezası kesildi.

09.03.2024 08:32  Güncelleme: 08:33
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Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Eşref Bitlis Parkı etrafında gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama başlatıldı. Yapılan uygulamada 240 şahıs ve 46 araç kontrol edildi.

Uygulamada 2 abartı egzoz, 1 alkol, 4 yüksek ses, 15 cam filmi, 2 saygısız araç kullanma, 3 aykırı ışık donanımı, 1 teknik değişiklik, 1 muayene, 3 trafikten men araç ve 4'ü diğer sebeplerden olmak üzere araçlara toplam 55 bin 49 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Gürültü Kirliliği Yapan Araçlara Uygulama Yapıldı - Son Dakika

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