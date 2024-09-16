Kayseri\'de Hırsızlık Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; meydana gelen 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken; 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kapsam dışı bıçak, 123 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken; 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 adet çalıntı otomobil ve 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 otomobil ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken; kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; toplam 202 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 173 şahıs yakalandı, 64 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ