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Kayseri'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Kavgada başından ve bacaklarından vurulan 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri\'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
30.12.2023 - 11:10,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, silah, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine üzere bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Şüpheliler, olaya karışan ve kaçan H.D., K.D., C.D., İ.D.,Y.C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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