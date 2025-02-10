Kayseri'de İşçi Servisi Kazası: 7 Yaralı

3.Sayfa

Başkanın maaşı 120 bin TL\'den 60 bin TL\'ye düşürüldü

Trump\'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı\'na talimat verdi

Bütün hafta kadar kar, yağmur ve soğuk var

İşçi servisi ışıkta bekleyen 5 çarptı: 7 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işçi servisinin ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 P 0360 plakalı işçi servisi, ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken, servis aracında bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.