İşçi servisi ışıkta bekleyen 5 çarptı: 7 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işçi servisinin ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 P 0360 plakalı işçi servisi, ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken, servis aracında bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de İşçi Servisi Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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