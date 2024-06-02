Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 6 şahıs yakalanırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaş Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Suçüstü yakalanan şahısların üzerinde ve kazı alanında yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri bulundu. Jandarma ekipleri, 6 şahıs hakkında işlem başlattı.

02.06.2024 12:31
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 6 şahıs yakalanırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaş Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; A.A., O.T., H.Ş., F.A., M.K. ve M.B. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Alanda yapılan arama çalışmalarında; 1 adet alan tarama cihazı ve aparatları, 1 adet el karot makinesi, 9 adet 74,5 santimetre uzunluğunda karot makinesine takılan boru, 2 adet boru anahtarı, 1 adet 10 metre uzunluğunda kameralı yeraltı görüntüleme kablosu, 1 adet pinpointer cihazı ele geçirildi.

Ekipler, 6 şahıs hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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