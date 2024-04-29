Kayseri'de Kaçan Sürücü 2 Araça Çarptı, Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Kaçan Sürücü 2 Araça Çarptı, Yakalandı

Kayseri\'de Kaçan Sürücü 2 Araça Çarptı, Yakalandı

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamadan kaçarak 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren şahıs takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şoföre 17 bin 270 TL para cezası uygulandı.

29.04.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamadan kaçarak 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren şahıs takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şoföre 17 bin 270 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre trafik polislerince yapılan uygulamadan kaçan A.O. (19), polis ekipleri tarafından takip edildi. Takip sırasında 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren A.O., bir süre sonra yakalandı. Sürücü hakkında işlem başlatan polis, A.O.'nun alkollü olduğunu ve aday sürücü olduğunu belirledi. A.O. hakkında toplam 17 bin 270 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, trafik, Trafik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçan Sürücü 2 Araça Çarptı, Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kaçan Sürücü 2 Araça Çarptı, Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement