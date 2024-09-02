Kayseri'de Kapkaç Olayını Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kapkaç Olayını Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı

Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kapkaç yoluyla çalınması üzerine polis harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda 26 yaşındaki İ.K. yakalanarak tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Olay, apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

02.09.2024 20:55
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Kayseri'de bir kadının üzerindeki ziynet eşyayı kapkaç yoluyla çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadının üzerindeki yaklaşık 80 bin TL değerindeki ziynet eşyaların kapkaç yoluyla çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren İ.K. (26) yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan eşyalar da sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kapkaç olayı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kapkaç olayı da apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İ.K.'nin takip ettiği kadının arkasından gelerek ziynet eşyaları çalıp kaçtığı görüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kapkaç Olayını Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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