Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem Yapıldı

Kayseri\'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 9 günde toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanmak gibi birçok suçtan işlem yapıldı.

30.08.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 9 günde yapılan çalışmalarda; kamu huzurunu bozduğu tespit edilen toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 20-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 108 araç ve sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 341 araç ve sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 249 araç ve sürücüye 'kırmızı ışık ihlali', 384 araç ve sürücüye 'cep telefonu', 43 araç ve sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak', 18 araç ve sürücüye 'drift yapmak', 51 araç ve sürücüye 'makas atma', 7 araç ve sürücüye 'çakar lamba takmak', 275 araç ve sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek', 186 araç ve sürücüye 'ışık donanımı' ve 66 araç ve sürücüye de 'modifiye araç' maddelerinden işlem yapıldı.

Öte yandan drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir araç da görüntülere yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, kayseri, 3-sayfa, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement