Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yönelik Çalışmada 23 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yönelik Çalışmada 23 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri\'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yönelik Çalışmada 23 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 24 bin 980 araç ve sürücü kontrol edildi ve 23 araç trafikten men edildi. Ayrıca bir aracın polis otomobili önünde drift attığı görüntüler de kameralarca kaydedildi.

30.05.2024 13:38
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 23 araç trafikten men edildi. Bir aracın polis otomobili önünde drift attığı görüntüler de kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 22-29 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 24 bin 980 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde; 50 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 182 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 278 araç ve sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmak, 113 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 11 araç ve sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 4 araç ve sürücüye drift yapmak, 86 araç ve sürücüye kask takmamak maddelerinden işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 23 araç da trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yönelik Çalışmada 23 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yönelik Çalışmada 23 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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