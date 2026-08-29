Kayseri\'de Kavga: Bir Kişi Silahla Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta bulunan bir meydana gelen olayda, M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. silahla vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan M.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.