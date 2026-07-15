Kayseri'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

15.07.2026 18:25
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İncesu'daki otomobil-motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dokuzpınar Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrulurken, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde G.E.'nin (49) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı şahıs da hastaneye kaldırıldı. G.E.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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