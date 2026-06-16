Kayseri'de Kız Meselesi Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Kayseri'de Kız Meselesi Kavgaya Dönüştü

Kayseri\'de Kız Meselesi Kavgaya Dönüştü
16.06.2026 22:44
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Kayseri'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıs çevredeki esnafa sığınırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.B.D. (20) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B.D. bacağından bıçakla yaralandı. Y.B.D. çevredeki esnada sığınarak, yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Y.B.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kız Meselesi Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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