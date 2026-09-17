Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AGP 939 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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