Kayseri\'de Kontrolsüz Araç Kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolsüz şekilde yola çıkan araç, bir başka araca çarptı. Araçtaki kadın "Tamam, bağırıp çağırma" diyerek sürücüyü sakinleştirirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Yukarı Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yola kontrolsüz şekilde çıkan araç, önüne aniden çıkan araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ne yapacağını şaşırdığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Araçtaki kadının kazanın ardından "Tamam, bağırıp çağırma" diyerek şoförü sakinleştirdiği anlar da kameraya yansıdı. - KAYSERİ