Kayseri\'de kovalamacayla yakalanan sürücü 1.58 promil çıktı, 400 bin TL ceza aldı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde, 1.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin TL idari para cezası uygulanırken, kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 38 ACL 210 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen M.K. otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçmak için her yolu deneyen M.K. uzun süren kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesinde bağlı Osmangazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda kıstırılarak, yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nin 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 400 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.K.'nın kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaçmak için her yolu deneyen M.K.'nın ara yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı anlar anbean kaydedildi.