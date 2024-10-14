Kayseri\'de Kurşunlama Olayına 2 Gözaltı

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Kayseri'de bir evi kurşunlayarak kaçan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde araçla sokağa gelen 2 kişi bir evi kurşunladı. Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonda O.T. (28) ve B.T. adlı şüpheliler suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ