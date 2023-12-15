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Kayseri'de meyve yüklü tır şarampole devrildi - Son Dakika
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Kayseri'de meyve yüklü tır şarampole devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralanırken, meyveler ise yola savruldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de meyve yüklü tır şarampole devrildi
15.12.2023 - 13:42,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralanırken, meyveler ise yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - ankara karayolu Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kavşağında meydana gelen kazada; M.E.'nin sürücüsü olduğu 07 UY 054 plakalı otomobil ile Ü.A.'nın kullandığı 40 AK 103 plakalı meyve yüklü tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıkarak şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de devrilen tırdan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ü.A. ile birlikte yanında bulunan bir kişiyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan tırda bulunan meyveler de yola savruldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de meyve yüklü tır şarampole devrildi - Son Dakika


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