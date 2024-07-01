Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi. Olaylar sırasında 10 polis yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

01.07.2024 02:25
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Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı - Son Dakika

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