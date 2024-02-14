Kayseri'de otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Kayseri\'de otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 15:18
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Kayseri'nin Develi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi- Yahyalı yolunda meydana gelen kazada, H.H.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü H.H.E. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.E.'ye olay yerinde müdahale etti. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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