Kayseri\'de otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

3.Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi- Yahyalı yolunda meydana gelen kazada, H.H.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü H.H.E. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.E.'ye olay yerinde müdahale etti. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ