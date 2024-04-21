Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2'si ağır 4 yaralı, sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kelkit Bulvarı üzerinde M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kazada yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmedi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki kamyonet ile A.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Adıyaman'da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpma anları kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?