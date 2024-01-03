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Kayseri'de Palet Üretim Tesisi'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Palet Üretim Tesisi'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Palet Üretim Tesisi'nin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı.

Kayseri\'de Palet Üretim Tesisi\'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı
03.01.2024 - 00:26,
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Kayseri'de Palet Üretim Tesisi'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Palet Üretim Tesisi'nin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerinde bulunan bir Palet Üretim Tesisi'nin deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Palet Üretim Tesisi'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Palet Üretim Tesisi'nde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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