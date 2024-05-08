Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar yakalandı

Kayseri\'de polisin \'dur\' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, yaklaşık 10 kilometre sonra durduruldu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerdi. Ayrıca sürücünün 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyete götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.05.2024 11:11
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar, yaklaşık 10 kilometre sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne düşen 16 BIZ 556 plakalı otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen ekiplerin çalışmaları ile araç yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra Osman Kavuncu Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde kaçan sürücü N.D. ve yolcu koltuğunda bulunan E.Ç.'nin çeşitli suçlardan aranması bulunduğu tespit edilirken, N.D.'nin aynı zamanda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulan ekipler, işlemlerinin yapılması için N.D. ve E.Ç.'yi emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki aranması bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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