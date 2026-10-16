Kayseri'de priz tamir ederken akıma kapılan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de priz tamir ederken akıma kapılan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

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Kayseri\'de priz tamir ederken akıma kapılan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Kocasinan'da müstakil bir evde priz tamir ederken elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç yaralandı. Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prizi tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak'ta müstakil bir evde prizi tamir etmeye çalışan yabancı uyruklu H.E.C. (20), elektrik akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genci ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından ikamette inceleme yapılırken, H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de priz tamir ederken akıma kapılan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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