Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de Roma ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.03.2024 17:23
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; elinde bulunan tarihi eserleri satışa sunacağı tespit edilen U.C.'nin yakalanması için Yıldızevler Mahallesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda U.C. yakalanarak gözaltına alınırken Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Roma, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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