Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucunda yaralanırken, O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 22:08
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Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucunda yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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