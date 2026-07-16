Virajı alamayan SUV tarzı araç aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan SUV tarzı araç aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı

Virajı alamayan SUV tarzı araç aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı
16.07.2026 03:07  Güncelleme: 03:09
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayan SUV araç, kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayan SUV tarzı araç, kaldırımı aşarak aydınlatma direğini yerinden söktü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.F. (45) yönetimindeki 38 EM 125 plakalı SUV tarzı araç virajı alamayarak, kaldırıma çıkıp aydınlanma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden sökülürken, M.F.'de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücü M.F.'yi araçta sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.F.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle kaldırılırken, yerinden sökülen ve tehlike arz eden aydınlatma direğinin kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kayseri, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan SUV tarzı araç aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı - Son Dakika

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