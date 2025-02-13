Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Edinilen bilgiye göre Develi - Yahyalı yolu üzeri Taşan yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 LRG 27 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil incelemelerin ardından çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Takla Atan Otomobil Kazası - Son Dakika
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