Kayseri\'de takla atan otomobilde sürücü yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştu

Kayseri'de takla atan otomobilde sürücü yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücü vatandaşlar tarafından yara almadan araçtan çıkarıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç sürücüsü İ.S. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücü İ.S.'yi kaza yerine gelen arkadaşları teselli etti. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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