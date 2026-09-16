Kayseri\'de takla atan otomobilde sürücü yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç sürücüsü İ.S. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücü İ.S.'yi kaza yerine gelen arkadaşları teselli etti. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.