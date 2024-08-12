Kayseri'de Terör Örgütü Operasyonu: 9 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Terör Örgütü Operasyonu: 9 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri\'de Terör Örgütü Operasyonu: 9 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde toplam 9 kişi hakkında işlem yapıldı. FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

12.08.2024 10:15
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde toplam 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Terör Örgütü Operasyonu: 9 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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