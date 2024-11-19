Kayseri'de Tıbbi Sekreter Yargılanıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Tıbbi Sekreter Yargılanıyor

Kayseri\'de Tıbbi Sekreter Yargılanıyor

Yüzde 95 engelli kadının adına ilaç yazan sekreterin davası Kayseri'de devam ediyor.

19.11.2024 13:03
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Kayseri'de yüzde 95 engelli yatalak kadının adına doktorların e imzasını kullanarak yeşil reçeteye tabi ilaç yazan tıbbi sekreterin yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan tıbbi sekreter M.S., yüzde 95 engelli olan Z.K.'nın adına ailesinin haberi olmadan doktorların e-imzasını kullanarak yeşil reçeteye tabi ilaç yazdı. Ailenin ve doktorların durumu fark etmesi üzerine M.S.'nin işine son verilirken, savcılık tarafından düzenlenen iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşmada tutuksuz sanık tıbbi sekreter M.S. katılmazken, müştekiler S.G., Y.G., tanık olan doktorlar İ.K., S.Ö. katıldı. Mahkemedeki ifadesinde annesinin yatalak olduğunu söyleyen Y.G., "Evde bakım hizmetlerine ilaç yazdırmak için başvuruda bulundum ve Dr. S.Ö.'nün yanına gittik. İlacı yazdırmak istediğimde 'elinizde ilaç var, o yüzden ilacı yazamayız' dedi. Daha sonra eczaneyi aradım. Bana ilacın 1 gün önce yazıldığını söylediler. Bu şekilde ilacın başka biri tarafından yazıldığını öğrendim" dedi.

Tanık doktorlardan Nöroloji Uzmanı İ.K. ise, "İzinli olduğum dönemde şifrem kullanılarak 2 kutu ilaç yazmış. Ben bunu daha sonra öğrendim. Olayı öğrendikten sonra araştırdık ki başka hastalara da aynı ilacı yazdığını öğrendim. Kendisine sorduğumda 'Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, kıramadım, yazdım' dedi. Daha sonra kendisinden şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Diğer tanık doktor Nöroloji Uzmanı S.Ö. ise; "Sistemi kontrol ettiğimde ilacın hastanın elinde var olduğunu gördüm ve kendisine ilettim. Bu sırada M.S. heyecanlanarak 'ilacı yazamaz mısın' diye sordu. Bende böyle bir şey olamayacağını söyledim. M.S.'nin benim rızam dışında ilaçları yazdığını gördüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti müştekileri ve tanıkları dinledikten sonra dosyadaki eksiklilerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tıbbi Sekreter Yargılanıyor - Son Dakika

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