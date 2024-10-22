Kayseri\'de Tırla Çarpışan Otomobil Orta Refüje Çıktı

3.Sayfa

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tırla çarpışan otomobil orta refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre Yaşar Kareyel Devlet Hastanesi karşısında meydana gelen kazada 38 ADF 355 plakalı tır ile 38 UL 196 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ