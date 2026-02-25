Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, kamyonet takla attı, 2 sürücü yaralandı. Ayrıca yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında M.A.E. yönetimindeki 38 ALC 809 plakalı otomobille M.E. yönetimindeki 38 AOB 346 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücüler M.A.E. ve M.E.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, ekipler tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü M.A.E.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından otomobil ve kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ