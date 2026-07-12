Kayseri\'de Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle rastgele ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği T.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ