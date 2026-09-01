Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.2 Kg Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yahyalı ilçesinde V.B. isimli şahsın ikametinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 200 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet cep telefonu, 1 adet kullanma aparatı, 1 adet tabanca şarjörü ve 4 adet tabanca fişeği bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, V.B. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.