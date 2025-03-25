Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de narkotik köpeği ETA ile yapılan operasyonda 470 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

25.03.2025 12:55
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Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik arama köpeği ETA ile yaptığı çalışmalarda 470 gram uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik narkotik arama köpeği ETA ile yaptığı operasyonlarda A.Ö. (29) ve V.G. (33) yakalanırken, narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda; toplam 470 gram narkotik madde ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, V.G. hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, A.Ö. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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