Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı

Kayseri\'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1,32 gram uyuşturucu madde, 7 paket sigara, 300 TL para, 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Şahıs, emniyete götürülerek işlemleri yapılmak üzere teslim edildi.

06.05.2024 09:45
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan bir şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1,32 gram uyuşturucu madde ile madde karşılığı alınan 7 paket sigara, 300 TL para, 1 adet tabanca ve 1 adet de tüfek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika

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