Kayseri\'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından aranan şahısların yakalanması çalışması çerçevesinde; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

S.E.'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAYSERİ