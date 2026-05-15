Kayseri\'de Viyadük Çöktü

Kayseri'de Felahiye-Çayıralan yolu üzerinde bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nde yağışlar nedeniyle çökme meydana geldi.

Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Sağanağın etkisi ile Felahiye-Çayıralan yolu üzerinde bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı da geçici süreliğine durduruldu. - KAYSERİ