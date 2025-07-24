Kayseri\'de Yabancı Uyruklu Grup Kavgası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 361. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; yabancı uyruklu M.S. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., M.A.'yı bıçakladı. Şahıs vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ