Kayseri'de Yağmur Çoban'ın ölümü cinayet sayıldı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Yağmur Çoban'ın ölümü cinayet sayıldı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

Kayseri\'de Yağmur Çoban\'ın ölümü cinayet sayıldı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili davada mahkeme, olayın intihar değil cinayet olduğuna hükmederek eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Savcılık, sanığın kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili görülen davada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sözleşmeli er F.D.'nin yargılanmasına devam edildi. 3 tanığın dinlendiği mahkemede savcılık makamı kadına ve çocuğu karşı kasten öldürme suçundan sanığının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği olayın intihar değil cinayet olduğuna hükmederek, F.D.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

19 Ocak 2025 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5265 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yağmur Çoban, F.D.'ye ait olan silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mahkeme, Kayseri, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Yağmur Çoban'ın ölümü cinayet sayıldı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yağmur Çoban'ın ölümü cinayet sayıldı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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