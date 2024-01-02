12:24 •
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.•
11:18 • •
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü görevlileri il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik çalışma yaptı. Ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 20 kişi yakalandı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı - Son Dakika