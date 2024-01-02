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Kayseri'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada yakalama kararı bulunan 20 kişi tutuklandı. Kayseri KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, il genelinde aranan şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma yaptı. Yapılan operasyonlar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

Kayseri\'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı
02.01.2024 - 12:17,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü görevlileri il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik çalışma yaptı. Ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 20 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Yakalama Kararı Bulunan 20 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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