Kayseri\'de Yangın: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıeverek mahallesindeki 2 katlı binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de binada dumandan etkilenen Ahmet Ç.'yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Ç.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken; yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ