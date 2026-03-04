Kayseri\'de Yolculuk Faciası: Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde, F.A. (40) yönetimindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çiğdem M.'ye (57) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Çiğdem M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Çiğdem M.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, F.A.'da ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ