Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden biri adeta kağıt gibi ezildi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında K.S. yönetimindeki 24 AAU 029 plakalı otomobil, Ü.A. yönetimindeki 38 RC 034 plakalı otomobil ve E.C. yönetimindeki 38 AKP 654 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanı etkisiyle 24 AAU 029 plakalı otomobil adeta kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler K.S., U.A., E.C. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ